У Харкові чоловік збирав дані про військові розробки України і передавав Росії, – СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України звітують, що викрили учасників агентурної мережі спецслужб РФ. Зловмисник із Харкова збирав інформацію щодо новітніх українських систем зброї для передачі країні-агресору.
Про це повідомили в пресцентрі української спецслужби у понедідлок, 31 січня.
Оперативники спецслужби встановили, що представник терористичної організації “МДБ ДНР” завербував мешканця Харкова для збору таємної інформації.
Куратором операції був кадровий співробітник ФСБ РФ.
“Агент мав збирати дані про місця базування і переміщення підрозділів правоохоронних органів, а також інші дані у сфері оборони. Отриману інформацію він передавав електронними каналами зв’язку представникам псевдоспецслужб так званої “ДНР” та співробітникам ФСБ РФ”, – йдеться в пресрелізі.
У СБУ наголошують, що не допустили витоку інформації із закритих дослідницьких програм в оборонній сфері, яку ворожий агент намагався здобути в одному із інститутів Харкова.
Правоохоронці затримали зловмисника у середмісті Харкова із задіянням спецпризначенців СБУ із Центру спеціальних операцій “А”.
Наразі агенту повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).
Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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