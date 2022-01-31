У Харкові чоловік збирав дані про військові розробки України і передавав Росії, – СБУ

Фото: пресцентр СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України звітують, що викрили учасників агентурної мережі спецслужб РФ. Зловмисник із Харкова збирав інформацію щодо новітніх українських систем зброї для передачі країні-агресору.

Про це повідомили в пресцентрі української спецслужби у понедідлок, 31 січня.

Оперативники спецслужби встановили, що представник терористичної організації “МДБ ДНР” завербував мешканця Харкова для збору таємної інформації.

Куратором операції був кадровий співробітник ФСБ РФ.

“Агент мав збирати дані про місця базування і переміщення підрозділів правоохоронних органів, а також інші дані у сфері оборони. Отриману інформацію він передавав електронними каналами зв’язку представникам псевдоспецслужб так званої “ДНР” та співробітникам ФСБ РФ”, – йдеться в пресрелізі.

У СБУ наголошують, що не допустили витоку інформації із закритих дослідницьких програм в оборонній сфері, яку ворожий агент намагався здобути в одному із інститутів Харкова.

Правоохоронці затримали зловмисника у середмісті Харкова із задіянням спецпризначенців СБУ із Центру спеціальних операцій “А”.

Наразі агенту повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також:

Двоє співробітників ФСБ вербували офіцера СБУ. Не вийшло