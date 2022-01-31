Рятувальники Київщини знялися у фотосесії для підтримки безпритульних тварин. ФОТО

Підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій України Бучанського району у Київській області влаштував спільну фотосесію для підтримки безпритульних тварин.
Відповідні світлини поширив на сторінках у соцмережах притулок “Бест френдс”.
Першочергово метою фотосесії є привернення уваги суспільства до питання безпритульних тварин і пошук фінансової допомоги для притулку, адже потреб завжди багато.
Гортайте галерею:
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