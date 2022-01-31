Рятувальники Київщини знялися у фотосесії для підтримки безпритульних тварин. ФОТО

Кремль пропонує Пекін місцем зустрічі Путіна і Зеленського. Банкова відповіла

У президента України Володимира Зеленського немає планів щодо візиту на відкриття зимової Олімпіади до Пекіна (Китай). На вихідних в російському Кремлі не виключили, що там могла б пройти його...