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ТОП-3 вакансій для студентів ℗

29/01/2022 10:16

Хоча студенти приділяють багато уваги навчанню та сесіям, вони також багато замислюються над отриманням додаткового заробітку. Існує багато видів трудової діяльності, які можуть бути поєднані з очним навчанням.

Тонкощі пошуку роботи для студентів

Для навчання студенти використовують можливості інтернету, чому б їх не використати і для пошуку цікавих вакансій? За допомогою спеціалізованого онлайн-сервісу OLX Робота легко знайдеться робота в Києві, Житомирі, Дніпрі та іншому населеному пункті України – треба лише встановити галочку на рубрику “початок кар’єри” та вибрати всі необхідні показники. У знайдених оголошеннях буде вказана контактна інформація роботодавців, а також всі вимоги до кандидата.

Популярні вакансії для студентів

Одна з найбільш популярних вакансій на ринку праці для студентів – це продавець-консультант. Така робота ідеально підійде для юнаків та юнок, що не бояться спілкування з великою кількістю відвідувачів. Працевлаштуватися можна до магазину продовольчих або непродовольчих товарів, супермаркету. Найчастіше така зайнятість не потребує наявності досвіду – базовим навичкам продажу навчать у магазині.

Що стосується обов’язків продавця-консультанта, то це:

  • консультація відвідувачів;
  • касове обслуговування покупців;
  • викладання товару на полиці;
  • підтримання чистоти у торговельному залі.

Частіше за все працюють продавці-консультанти позмінно, але можна знайти пропозиції неповного робочого дня, що дозволяє вибрати оптимальний варіант.

У роботі оператора call-центру немає нічого складного: треба проводити різноманітні опитування, а потім на базі отриманої інформації заповнювати анкети, що знадобляться для маркетингових та соціальних досліджень. Оператор call-центру повинен мати грамотне мовлення без дефектів, бути комунікабельним та товариським, від нього вимагається знання ПК. Ця форма зайнятості має і недоліки – багатьом не підійде перебування у приміщенні, де шумно, також монотонна праця не влаштує творчих натур.

Працівник фастфуду – ідеальна вакансія для студента. Функції такого робітника можуть бути дуже різнобічними: від приготування їжі до обслуговування відвідувачів. Такий працівник повинен бути акуратним та пунктуальним, мати приємну зовнішність та санітарну і трудову книжку. Таку вакансію можна знайти онлайн, а можна підійти до найближчого закладу та поцікавитися наявністю вільних місць.

Матеріал публікується на правах реклами ℗

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