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У Росії розбився вертоліт Мі-8, один загиблий

28/01/2022 17:35

Троє членів екіпажу вертольота Мі-8, який здійснив жорстку посадку в Ульяновській області РФ, отримали травми, один із них помер дорогою до лікарні.

Про це з посиланням на міноборони РФ у п’ятницю, 28 січня, пише російське агентство “Интерфакс”.

“Члени екіпажу Мі-8, який здійснив жорстку посадку в Ульяновській області гелікоптером пошуково-рятувальної служби евакуйовано на найближчий аеродром для доставки до лікувального закладу”, – заявили в МО РФ.

За даними відомства, всі члени екіпажу зазнали травм різного ступеня тяжкості.

“Під час транспортування членів екіпажу один військовослужбовець від отриманих травм помер”, – додали в оборонному відомстві РФ.

За фактом аварійної посадки військового вертольота порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 351 КК РФ (порушення правил польотів та підготовки до них).

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