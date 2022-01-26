“Швидкість, спокій, дихання”: 81-ша бригада ДШВ показала тренування своїх снайперів

фото пресслужби 81-ї бригади

Снайпери 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ вийшли на ще одне відпрацювання бойових навичок.

Світлини з тренувань поширида пресслужба військової частини у вівторок, 25 січня.

“Снайпер – перш за все, мистецтво володіти знаннями, а вже потім – виснажлива практика. Саме тому вони мають набивати око, аби вміти помічати на місцевості зміни, будь-які деталі. Влучна стрільба – результат наполегливої праці та виснажливих занять. Швидкість і водночас спокій, врахування поправок, положення тіла, дихання як вдень, так і вночі – ключові складові, що є основою роботи снайпера. Тренуємось та вдосконалюємось!”, – пояснюють тонкощі роботи цих фахівців у бригаді десантників.

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