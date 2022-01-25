СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3889488 +19118
Летальні випадки:
99443 +161
Одужали:
3591201 +5863
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17581514 (+58184). Оновлено: 08:15 25.01.2022
Home / Війна / На фронті за добу – один обстріл біля Причепилівки

На фронті за добу – один обстріл біля Причепилівки

25/01/2022 08:47

Упродовж минулої доби, 24 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру командування операції Об’єднаних сил.

У бік Причепилівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

“Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – заявили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 25 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте також:
Українці готові голими руками роздирати російських окупантів, – командувач ООС

Унікальних переглядів: 16
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Ексглава ГУР Бурба заявляє, що за спростування інформації про “Вагнергейт” Банкова пропонувала йому посаду посла

Ексглава Головного управління розвідки Василь Бурба каже, що за спростування інформації про “Вагнергейт” Банкова пропонувала йому посаду посла. Про це він заявив у інтерв’ю “Українській правді”, котре опубліковане у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse