Суспільний мовник оголосив фіналістів Нацвідбору на участь у “Євробаченні”

Національна суспільна телерадіокомпанія 24 січня оголосила перелік фіналістів відбору на участь у пісенному конкурсі “Євробачення”.
Як заявили в компанії, до фіналу пройшли вісім виконавців:
За словами члена правління Суспільного Ярослава Лодигіна, який відповідає за платформу телебачення, журі прослухало 284 заявки від учасників.
“Ми надали змогу конкурсантам з довгого листа взяти участь у прослуховуваннях, бо фізична присутність – значний фактор при відборі. Багато наших уявлень про артистів не збіглися з їхньою поточною формою. Або, навпаки, деякі пісні вже були з сформованою картинкою, а прослуховування дещо змінили наші перші враження”, – йдеться в його коментарі.
Він додав, що Суспільне ставить за задачу мінімум прохід до фіналу “Євробачення”.
Фінал Національного відбору відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого, його транслюватиме канал Суспільного UA:ПЕРШИЙ.
Минулого року Україну на “Євробаченні” представляли переможці Нацвідбору 2020 року – гурт Go-A, який посів п’яте місце у фіналі.
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