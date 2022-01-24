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Суспільний мовник оголосив фіналістів Нацвідбору на участь у “Євробаченні”

24/01/2022 16:10

Національна суспільна телерадіокомпанія 24 січня оголосила перелік фіналістів відбору на участь у пісенному конкурсі “Євробачення”.

Як заявили в компанії, до фіналу пройшли вісім виконавців:

  • Alina Pash, «Тіні забутих предків»
  • Cloudless, All be alright
  • Kalush Orchestra, Stefania
  • Laud, Head Under Water
  • Michael Soul, Demons
  • Our Atlantic, Моя Любов
  • Roxolana, GIRLZZZZ
  • Wellboy, Nozzy Bossy

За словами члена правління Суспільного Ярослава Лодигіна, який відповідає за платформу телебачення, журі прослухало 284 заявки від учасників.

“Ми надали змогу конкурсантам з довгого листа взяти участь у прослуховуваннях, бо фізична присутність – значний фактор при відборі. Багато наших уявлень про артистів не збіглися з їхньою поточною формою. Або, навпаки, деякі пісні вже були з сформованою картинкою, а прослуховування дещо змінили наші перші враження”, – йдеться в його коментарі.

Він додав, що Суспільне ставить за задачу мінімум прохід до фіналу “Євробачення”.

Фінал Національного відбору відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого, його транслюватиме канал Суспільного UA:ПЕРШИЙ.

Минулого року Україну на “Євробаченні” представляли переможці Нацвідбору 2020 року – гурт Go-A, який посів п’яте місце у фіналі.

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Україна

Суспільний мовник оголосив фіналістів Нацвідбору на участь у “Євробаченні”

Національна суспільна телерадіокомпанія 24 січня оголосила перелік фіналістів відбору на участь у пісенному конкурсі “Євробачення”. Як заявили в компанії, до фіналу пройшли вісім виконавців: Alina Pash, «Тіні забутих предків»...

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