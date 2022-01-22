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У Харкові відновили меморіальну дошку Юрію Шевельову, розбиту за часів Януковича-Кернеса

22/01/2022 21:55

У Харкові відкрили відновлену меморіальну дошку визначному українському громадському діячеві та мовознавцеві Юрію Шевельову, яка була розбита за часів Януковича, у 2013 році.

Урочисте відкриття відбулося в День соборності, 22 січня, на будинку на вулиці Сумській, 17, де в 1915-1943 роках жив Шевельов.

На подію зібралися десятки представників громадськості, українських патріотів.

“Для мене це відновлення історичної справедливості. Нарешті пам’ять видатного харків’янина буде гідно вшанована. Це могли і мали зробити набагато раніше. Не перший раз вже громадськість намагалася відновити цю дошку”, — сказав представник громадської організації “Світанок” Вадим Поздняков у коментарі “Суспільному“.

За його словами, на відновлення дошки витратили понад 80 тисяч гривень, які вдалося зібрати завдяки громадськості.

Дошка цього разу зроблена не з граніту, а з антивандального матеріалу – щоб її не можна було розбити, як минулого разу.

Для додаткового захисту дошки планують встановити камери відеоспостереження.

“На жаль, до дня народження пана Шевельова просто не встигали [відкрити] – через те, що скульптори трішки довго робили. І ми вирішили, що День соборності — дуже хороший день для відкриття. Ми на сході України відкриваємо дошку видатному українському діячу, мовознавцю. І показуємо тим самим, у тому числі, що Харків — це Україна”, – сказав Поздняков.

Він подякував усім причетним до роботи над відновленим меморіальним об’єктом.

Меморіальну дошку Юрію Шевельову в Харкові на вул. Сумській, 17 встановили за кошти громадськості 4 вересня 2013 року. Та вже 25 вересня її розбили нібито комунальники на очах у журналістів. Того ж дня Харківська міська рада під керівництвом проросійського мера Геннадія Кернеса скасувала рішення топонімічної комісії про встановлення дошки.
Про збір коштів на відновлення дошки Шевельову представниця громадської організації Міла Денчик повідомила в соцмережі 27 квітня 2021 року. Необхідну суму зібрали за десять днів.

Під час відкриття дошки Шевельову 22 січня 2022. Фото: Суспільне

Юрій Шевельов (прізвище при народженні – Шнайдер (від батька-німця), псевдо – Шерех) народився 17 грудня 1908 року в Харкові. Помер 12 квітня 2002 року в Нью-Йорку.
Українсько-американський славіст-мовознавець, історик української літератури, літературний і театральний критик, активний учасник наукового та культурного життя української еміграції.
Професор Гарвардського, Колумбійського університетів. Іноземний член НАН України (з 1991 р.). Із 1949 року — доктор філософії. Президент УВАН (1959-1961 р.р., 1981-1986 р.р.). Почесний доктор Альбертського, Лундського, Харківського університетів та Національного університету “Києво-Могилянська академія”.
Під час німецької окупації Харкова Шевельов дописував до місцевої газети “Нова Україна”. Працював на технічній посаді в міській управі.
1944 року виїхав у Німеччину, далі – до США.

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