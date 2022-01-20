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У разі вторгнення в Україну Росія не зможе проводити операції з доларом, – Байден

20/01/2022 10:31

Президент США Джо Байден наголосив, що в разі нового вторгнення Росії в Україну російські банки не зможуть проводити операції з доларом.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками року в середу, 19 січня, передає “Ліга”.

Байден зазначив, що Росія понесе відповідальність, якщо вторгнеться в Україну, але це буде залежати від того, чи це буде локальна операція, чи щось інше.

“Він (президент РФ Володимир Путін, – ред.) ніколи не бачив санкцій, подібних тим, які я пообіцяв запровадити”, – сказав Байден, додавши, що у разі вторгнення в Україну це буде “катастрофа” для Росії.

Водночас президент США висловив упевненість, що Путін не хоче повномасштабної війни.

“Я досі вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни. По-друге, чи хоче Путін, на мою думку, перевірити реакцію Заходу, США та НАТО на можливу агресію? Так, я вважаю, він перевірятиме нашу готовність”, – сказав Байден.

На його думку, Росія та НАТО можуть “прийти до чогось” щодо нерозміщення стратегічних озброєнь в Україні. Байден також заявив, що ймовірність вступу України до НАТО найближчим часом невисока через невиконання всіх вимог. Водночас, за його словами, США не мають наміру скорочувати свою військову присутність у Європі.

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