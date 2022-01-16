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У мережу виклали відео з підривом групи бойовиків “ДНР” у мінній пастці

16/01/2022 08:17

 

У мережі оприлюднили архівне відео, на якому зафіксовано підрив групи бойовиків 1 АК РФ на Донеччині в мінній пастці. Принаймні двоє з них загинули на місці, ще один – громадянин Росії – помер лише тепер від отриманих ран.

Відеосюжет про подію, що трапилася влітку 2019 року, оприлюднив український телеграм-канал “Третя сила”, близький до ЗСУ.

На відео безпілотний літальний апарат фіксує групу військових на ґрунтовій дорозі поруч з огородженою територією. Через кілька секунд приводяться в дію вибухові пристрої, закладені по периметру квадрата мінної пастки. Бойовики всередині отримують ураження. Деякі з них лишаються лежати нерухомо, деякі – живі, але при цьому мають ушкодження, зокрема відірвані кінцівки.

“…Самоліквідувались “Москва” (Богдан Грицай) та “Чех” (Дмитро Чех). і залишився без кінцівки заст. командира взводу Лишлянко”, – йдеться в підписі до відео.

“Окрема подяка вашому командиру “Хану” – він майстер з шифрування носіїв інформації”, – із сарказмом коментує “Третя сила”.

 

Поранений бойовик

Убитий бойовик

Виходячи з доступної інформації про втрати бойовиків “1-го армійського корпусу”, операція була проведена ймовірно 11 червня 2019 року. Як пише сайт “Мілітарний” – у Бойківському (колишньому Тельманівському) районі Донецької області.

В інтернеті є підтвердження, що в мінній пастці були ліквідовані бойовики Богдан Грицай з позивним “Москва” (10.09.1995 р.н.) та Олексій Громницький “Грунт”.

Імовірно, вони були розвідниками – принаймні Громницький.

Богдан Миколайович Грицай “Москва” та його могила

Олексій Громницький та допис у мережі про вбитих і поранених

Також важкі ураження тоді отримав росіянин Денис Освітинський із позивним “Якут”. Також були поранені бойовики з позивними “Крек” і “Шахтар”.

Якут помер 5 січня 2022 року – через ускладнення після отриманого поранення.

За даними центру “Миротворець“, молодший сержант Освітинський 17.10.1987 р.н. брав участь у бойових діях на території України з весни 2015 року – спочатку у вогнеметній роті, потім у зв’язку 1-ї Слов’янської бригади т.зв. “армії “ДНР”. Був командиром артилерійської гармати. Одружився з донеччанкою.

Бойовик Денис Освітинський “Якут”

Якут (у центрі) серед групи бойовиків “ДНР”. Фото: центр “Миротворець”

“21.06.19 р. на позиціях біля річки Кальміус отримав важке уламкове поранення правої ноги з подальшою ампутацією”, – пише про Якута “Чистилище”.

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