Присутність ПВК “Вагнера” в Малі є підтвердженим фактом, – Боррель

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Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель назвав підтвердженим фактом присутність у Малі російської приватної військової компанії “Вагнера”.

Про це він заявив на пресконференції в Бресті (Франція) у четвер, 13 січня, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Ви знаєте, що “Вагнер” прибуває до Малі. Це – факт, який отримав підтвердження”, – сказав Боррель.

Він зазначив, що ситуація в Малі стала однією з тем, порушених на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн ЄС.

Перед цим високопосадовець Міноборони Франції на умовах анонімності повідомив журналістам, що в центральній частині Малі діють 300-400 найманців із Росії. Того ж дня відбулося засідання Радбезу ООН, під час якого США, Велика Британія та Франція висловили занепокоєння щодо “групи Вагнера”, що діє в Малі.

Нагадаємо, загострення ситуації в Малі розпочалося з перевороту 2020 року, після якого країни Західної Африки закрили кордони, розірвали дипломатичні відносини та запровадили економічні санкції проти країни, які підтримали США та Франція.

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