У Тайвані впав у море літак F-16V

У Тайвані (Китайська Республіка) призупинили польоти своїх F-16 після падіння одного з винищувачів у море.
Про це в середу, 12 січня, інформує “Мілітарний”.
Командування повітряних сил Тайваню напередодні розпорядилося призупинити всі польоти винищувачів F-16, після того як один з модернізованих бойових літаків цього типу зник над морем.
Міністерство оборони заявило, що одномісний винищувач F-16V у другій половині дня зник із екранів радарів під час групового тренувального польоту.
Зв’язок з ним було втрачено приблизно через 30 хвилин після вильоту з авіабази Цзяї на півдні Тайваню.
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