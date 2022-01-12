У Тайвані впав у море літак F-16V

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У Тайвані (Китайська Республіка) призупинили польоти своїх F-16 після падіння одного з винищувачів у море.

Про це в середу, 12 січня, інформує “Мілітарний”.

Командування повітряних сил Тайваню напередодні розпорядилося призупинити всі польоти винищувачів F-16, після того як один з модернізованих бойових літаків цього типу зник над морем.

Міністерство оборони заявило, що одномісний винищувач F-16V у другій половині дня зник із екранів радарів під час групового тренувального польоту.

Зв’язок з ним було втрачено приблизно через 30 хвилин після вильоту з авіабази Цзяї на півдні Тайваню.

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