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Виявив понад 100 мін. Помер щур Магава, який розміновував Камбоджу

12/01/2022 20:22

Минулими вихідними помер самець африканського сумчастого щура на прізвисько Магава, який був навчений пошуку вибухових речовин. За свою кар’єру Магава виявив понад 100 наземних мін та інших вибухових пристроїв у Камбоджі.

Про це повідомляє бельгійська неурядова організація APOPO, яка займається спеціальним навчанням щурів.

Своїх підопічних в організації називають щур-герой (HeroRAT).

Магаві було вісім років. Він вважався найуспішнішим щуром-героєм. Його внесок дозволяє громадам у Камбоджі жити, працювати та розважатися без страху втратити життя чи здоров’я. У вересні 2020 року йому було офіційно вручено золоту медаль PDSA — найвищу нагороду британської ветеринарної організації за хоробрість тварин. Вона вважається еквівалентом Георгіївського хреста.

Розмінування мінних полів – напружена, важка та небезпечна робота, що вимагає акуратності та часу. Саме тут тварини APOPO можуть підвищити ефективність та скоротити витрати, зазначили в організації.

Минулого року Магава пішов на пенсію. HeroRAT Ронін прийняв у нього естафету.

Більшу частину минулого тижня Магава був у доброму здоров’ї та грався, як завжди, але ближче до вихідних почав більше спати й менше виявляти інтерес до їжі. В APOPO кажуть, що вісім років – похилий вік для щура.

“Всі ми в APOPO переживаємо втрату Магави та вдячні за неймовірну роботу, яку він зробив”, – йдеться у повідомленні.

Щур народився і виріс у Танзанії. До кінця життя гризун важив 1,2 кг і мав 70 сантиметрів у довжину, та попри таку вагу, міни під ним все одно не вибухали.

За свою кар’єру щур обстежив площу, рівну 20 футбольним полям.

Там, де в людини з металошукачем пішло б кілька днів, Магава справлявся за 20 хвилин.

Вважають, що у Камбоджі залишилося ще до 6 мільйонів протипіхотних мін. Близько 40 тисяч мешканців країни мають ампутовані кінцівки – це найвища цифра у світі.

У 2020 році Магава став першим щуром, нагородженим золотою медалю PDSA.

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