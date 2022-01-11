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Доба ООС: два ворожих обстріли, від підриву загинули два воїни ЗСУ

11/01/2022 08:46

Упродовж минулої доби, 10 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Внаслідок підриву загинули двоє військовослужбовців ЗС України.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У бік Пісків противник двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“Під час виконання бойового завдання на замінованій ділянці місцевості, внаслідок підриву, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну”, – йдеться в повідомленні.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7:00, 11 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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