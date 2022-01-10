“Армія ДНР” використала для своєї реклами перефотошоплений портрет військового Норвегії

Представники гібридних проросійських військ на тимчасово окупованій території Донецької області під час створення “рекрутингової” реклами для заохочення служби в так званій “армії ДНР” використали фото військовослужбовця з Норвегії.
На це звертає увагу телеграм-канал donetchanyn.
“А чого це для реклами про набір до армії динири, мавпи використовують фото бездуховних НАТОвських військових з Норвегії? Головне поміняти шеврони у фотошопі, а те, що такої амуніції та озброєння в дірі нема – то це таке”, – іронічно коментують адміни телеграм-каналу.
Вони також опублікували фото реклами окупаційних військ та відшукали першоджерело світилини із військовослужбовцем.
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