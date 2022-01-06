У Харкові починають нову модернізацію Т-64 за зразком 2022 року

Харківський бронетанковий завод починає нову модернізацію танків Т-64 зразка 2022 року.

Про це сказав у інтерв’ю “Урядовому кур’єрові” директор підприємства Герман Сметанін розповів про підсумки роботи підприємства і про плани на 2022-й рік.

“На початку 2021 року ми займалися ремонтом лінійних машин Т-64БВ, паралельно, освоювали ремонт танка Т-64БМ2, відновлювали БМ-2, займалися модернізацією командирського танка БВК. Одне слово, особливо у плані конструкторсько-технічної роботи рік видався динамічним і плодотворним”, – зазначив Сметанін.

Торік, попри заминку, ХБТЗ підписав угоди на виготовлення Т-64БМ2, уся партія яких була виготовлена до кінця 2021 року.

Щодо замовлень на 2022 рік, Герман Сметанін повідомив, що один із контрактів уже підписано. Підприємство завантажене до вересня.

Про роботи з модернізації Т-64 Збройних сил України, директор харківського заводу сказав: “Тепер починаємо роботи з танком Т-64 2022, на якому вже зробили певні оновлення”.

Також має бути підписано контракт із Міністерством оборони на капітальний ремонт танків Т-80. Що стане доповненням до вже наявних замовлень.

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