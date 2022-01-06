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Доба ООС: чотири ворожих обстріли, ЗСУ – без втрат

06/01/2022 08:46

Протягом минулої доби, 5 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

У напрямку Авдіївки ворог відкрив вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Шумів противник обстрілював позиції українських військ із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У бік Катеринівки окупанти вели вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Майорська російські найманці здійснили обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – йдеться в повідомленні.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7:00 четверга, 6 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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