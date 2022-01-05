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Верховний представник ЄС вперше від початку російської агресії вирушив на Луганщину

05/01/2022 13:18

Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель став першим очільником європейської дипломатії, який вирушив на Донбас після початку російської агресії щодо України.

Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середу, 5 січня.

Близько полудня Боррель вирушив з харківського аеропорту до Станиці Луганської.

“В гелікоптері з Жозепом Боррелем, вилітаємо на Луганщину. Перший візит високого представника ЄС на Донбас з часу, коли Росія розв’язала цю війну. Цей візит є знаком єдності України та ЄС на тлі погроз Росії та сили нашої дипломатії задля миру, безпеки та справедливості в Європі”, – розповів Кулеба.

“Ще в листопаді, коли Росія почала знову тягнути війська до наших кордонів і тимчасово окупованих територій, Україна запропонувала партнерам комплексний пакет стримування. Він складається з політичного, економічного та безпекового рівнів. Цей візит — його важлива частина.

Йдеться не лише про політичний жест підтримки, хоча і це важливо. ЄС нині працює над жорсткими економічними санкціями, які дозволять стримати РФ від нової хвилі війни в Європі. Головний виклик – досягнення консенсусу всередині ЄС. Під час нашої поїздки ми з колегою зможемо детально скоординувати дії для отримання результату”, – додав глава МЗС.

Він зазначив, що “хоч ЄС не є безпековим альянсом, у нас є досягнення і на безпековому рівні пакету стримування”.

“У грудні нам вдалося приєднати Україну до Європейського фонду миру та отримати 31 мільйон євро на посилення спроможностей нашого війська. Це конкретна допомога нашим Збройним силам, яку ми продовжимо залучати”, – написав Кулеба.

Він впевнений, що “Росії не вдалося внести розбрат у наш табір, розтягнути всіх по кутках і вести окремі переговори”.

Постійні контакти з Адміністрацією Байдена на всіх рівнях, скликання Комісії Україна-НАТО, в якому я візьму участь напередодні засідання Ради Росія-НАТО, і сьогоднішній візит Борреля на Донбас – очевидні докази цього”, – наголосив очільник українського дипвідомства.

Нагадаємо, Жозеп Боррель прибув до України ввечері 4 січня. Він заявив, що його візит відбувається зв’язку з посиленням військового нарощування Росії, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України.

Після візиту до Станиці Луганської Боррель вирушить до Києва, де зустрінеться з представниками української влади.

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