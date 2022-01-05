США наклали санкції на проросійського лідера боснійських сербів Додіка

Мілорад Додік, фото DW

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти лідера боснійських сербів Мілорада Додіка і близької до нього телевізійної мережі.

Про це в середу, 5 січня, йдеться в повідомленні Держдепу.

“Міністерство фінансів запровадило економічні санкції проти Мілорада Додіка, члена президії Боснії і Герцеговини, і внесло у санкційний список канал з належними йому активами Alternativna Televizija” – йдеться у повідомленні.

“Дестабілізуюча корупційна діяльність Мілорада Додіка та спроби демонтувати Дейтонські мирні угоди, мотивовані його власними інтересами, загрожують стабільності Боснії і Герцеговини та всього регіону”, – сказав Браян Нельсон, заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки.

Додік, колишній соціал-демократ, який став націоналістом і має зв’язки з Росією, все більше виступає за відділення Республіки Сербської, утворення боснійських сербів, створеного за посередництва США в рамках Дейтонської угоди 1995 року, яка поклала край жорстокій війні колишньої югославської республіки.

Називаючи об’єднану Боснію невдачею, Додік вирішив вивести з центральних органів влади боснійські сербські інституції, включаючи армію, судову систему та податкову систему.

“Його етнонаціоналістична риторика, що викликає розбрат, відображає його зусилля, спрямовані на досягнення цих політичних цілей та відволікання уваги від його корупційної діяльності”, – йдеться у заяві міністерства фінансів.

Держдеп також повідомив про санкції проти колишнього президента Вищої судової та прокурорської ради Боснії та Герцеговини Мілана Тегелтії та президента Руху за демократичні дії (PDA) і представника Парламентської асамблеї Мірсада Кукіча через їх причетність до значної корупції.

“Разом ці санкції підтверджують відданість США суверенітету та територіальній цілісності БіГ, верховенству права та демократичних інститутів, а також кращому майбутньому для громадян БіГ. Інші лідери та організації, пов’язані з корумпованими чи дестабілізуючими акторами, також можуть бути предметом майбутніх дій уряду США” – заявили в Держдепі.

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