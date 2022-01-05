“Газпром” відновив постачання газу до Румунії через Україну

Ілюстративне фото

З початку 2022 року відновилися поставки природного газу через українську газотранспортну систему до Румунії.

Про це свідчать оперативні дані Платформи прозорості Оператора ГТС України. Газ поставляється до Румунії через точку міждержавного з’єднання “Орлівка-Ісакча”, повідомляє Оператор ГТС.

На січень 2022 року заброньовано потужності зазначеного напрямку в обсязі 4,9 млн куб м на добу, тобто загалом майже 152 млн куб м.

Нагадаємо, з квітня минулого року “Газпром” поставляв газ до Румунії в обхід України через “Турецький потік”.

Читайте також:

Україна та Угорщина підписали газову угоду в обхід Газпрому