Медведчук заявив, що його доньці анулювали швейцарську візу

Віктор Медведчук. Фото: 112.ua

Народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук заявив, що його доньці анулювали візу для навчання в університеті Женеви.

Як передає “Новинарня” у вівторок, 4 січня, про це він сказав в інтерв’ю підсанкційному телеканалу UkrLive.

Політик зазначив, що його 17-річна донька Дарина навчалася в Україні, а згодом вступила до Женевського університету.

За словами Медведчука, дівчина отримала візу та у 2021 році мала їхати на навчання.

Проте за два дні до вильоту, запевняє він, його доньці повідомили, що візу анульовано.

“Західний світ і тут проявився… Так, я виступаю проти зовнішнього управління, зовнішнього управління США та Заходу. І виступатиму”, – заявив лідер “ОПЗЖ”.

Як відомо, донька Віктора Медведчука та телеведучої Оксани Марченко є похресницею чинного президента РФ Володимира Путіна і Світлани Медвєдєвої (дружина експрезидента і ескпрем’єра РФ Дмитра Медвєдєва).

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