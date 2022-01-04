Комбриг 58 омбр Кащенко назвав нові розробки РФ, з якими ЗСУ зіштовхуються на передовій

Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського полковник Дмитро Кащенко в інтерв’ю виданню “Військовий кур’єр України” розповів, з якими новими російськими розробками українські військові зіштовхуються на передовій.
Розмова з офіцером опублікована 28 грудня 2021 року.
Так, за його словами, на Донбасі українські військові все частіше страждають від повітряної компоненти ворога – передусім йдеться не про літаки великої авіації, а безпілотники.
З-поміж ворожих БПЛА Кащенко окремо відмічає російські “Орлани”:
“Його апгрейджена версія відрізняється тим, що робочу висоту підняли до 5500-6500 м. Ми його на таких висотах не дістаємо, а його оптика та навігація працює таким чином, що не погасити методами РЕБ і він виконує розвідувальні завдання”.
Крім розвідувальних БПЛА, українським військовим загрожують й ті літальні апарати, які можуть нести з собою бомби, ракети та міни.
“Відчутно зросла небезпека з повітря – починаючи від саморобок і до октокоптерів із зарядами по 4-6 кг, до того ж вони заносять їх на пристойну відстань”, – зазначає офіцер.
Небезпеку становлять і нові російські розробки мін ПЗМ “Отёк” (ПОМ-2 та ПОМ-2М без механізмів самоліквідації). Як зазначає Кащенко, якщо раніше військові знали, що час до самоліквідації міні становить від 4 до 100 годин, і могли просто почекати, то тепер “потрібно бути уважним щодня”.
Зрештою, командир 58-мої окремої мотопіхотної бригади відзначає, що ворог продовжує розвивати свої засоби РЕБ, які засікають та глушить як безпілотники, так і телеметрію, GPS тощо:
“Всі ці засоби розвиваються, і ти розумієш, що в тебе протиставити окупантам нема чого. Ці моменти трохи гнітять”.
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