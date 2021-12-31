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У 2022 році ЗСУ візьмуть участь в навчаннях у 13 країнах

31/12/2021 15:10

Міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ, яким затвердив План кадрового забезпечення міжнародних програм навчання військовослужбовців та працівників Збройних сил України у військових навчальних закладах іноземних держав у 2022 році.

Про це у п’ятницю, 31 грудня, повідомила пресслужба МОУ.

Документом передбачено, що у наступному році на навчання буде направлено 167 військовослужбовців та працівників ЗСУ до 13 країн. Відбір кандидатів, які відповідають вимогам, триватиме до 28 січня 2022 року.

За словами Олексія Резнікова, подібні програми є важливим внеском наших міжнародних партнерів у професійний розвиток наших військових на всіх рівнях управління.

“Наш основний потенціал – це люди, які керують технікою, планують операції, аналізують ситуацію. І завдяки нашим міжнародним партнерам, наші військові мають можливість підвищувати кваліфікацію у найкращих профільних «вишах» і тренувальних закладах за кордоном та впроваджувати євроатлантичні принципи вже в Україні. Наступного року наші військові матимуть можливість пройти такі навчання у Британії, США, Туреччині, Німеччині, Естонії, Італії, Латвії, Литві, Австрії, Польщі, Словенії, Румунії та Словаччині”, – зазначив Олексій Резніков.

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