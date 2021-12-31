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Президент призначив повноцінного директора ДБР

31/12/2021 23:18

Президент Володимир Зеленський призначив директором Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, який досі був у статусі “в.о.”.

Указ №691/2021 з цього приводу оприлюднено на сайті глави держави в п’ятницю, 31 грудня.

“Призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань строком на п’ять років”, – йдеться в тексті указу.

Як відомо, Олексій Сухачов став виконувачем обов’язків директора ДБР у вересні 2020 року.

Він закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого у Харкові, має ступінь доктора юридичних наук.

З 2000 року розпочав військову службу в органах державної безпеки, пройшов шлях від слідчого, оперуповноваженого до заступника Головного управління Центрального управління СБУ. У 2017-2019 рр. працював заступником начальника департаменту Генеральної прокуратури України, у 2019-2020 проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки України.

За результатами відкритого конкурсу в серпні 2020 року Сухачова було призначено на посаду заступника директора ДБР.

На чолі з Сухачовим ДБР “відзначилося” багатьма провадженнями та діями, що політично вигідні офісу президента.

Варто зазначити, що у фінальну частину конкурсу в грудні 2021 року вийшли три кандидати: Сухачов, а також двоє його підлеглих: керівник та заступник керівника управління із забезпечення особистої безпеки ГБР Олександр Козленко і Сергій Мережко. 30 грудня комісія проводила з ними співбесіди.
Козленко та Мережко, згідно з рішенням комісії, не відповідають критеріям доброчесності. П’ять із шести членів комісії вирішили, що цьому критерію відповідає лише Сухачов, як і критерію професійних навичок.

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Україна

Президент призначив повноцінного директора ДБР

Президент Володимир Зеленський призначив директором Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, який досі був у статусі “в.о.”. Указ №691/2021 з цього приводу оприлюднено на сайті глави держави в п’ятницю, 31...

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