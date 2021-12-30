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Рух опору капітуляції закликав сформувати “надпартійне національне об‘єднання”

30/12/2021 12:17

Рух опору капітуляції закликав до об’єднання національні сили, наголосивши на потребі “сформувати об’єднавчу державницьку платформу”.

Про це йдеться в заяві РОК, оприлюдненій 29 грудня.

“Перед нами стоять такі життєві завдання, як відсіч російській агресії та опір капітуляції, протидія реваншу п’ятої колони Москви, недопущення відкату країни до старих пострадянських та олігархічних практик, реалізація реформ, необхідних для вступу в ЄС і НАТО”, – зазначили активісти.

Відтак, керуючись принципами Меморандуму єдності українських сил, оприлюдненого для громадськості 23 серпня 2020 року, РОК ініціює створення “надпартійного національного об’єднання”.

Відповідно до заяви РОК, об’єднання мало б на меті такі позиції:

  • координація дій українських патріотів для опору окупації та капітуляції;
  • мобілізація всього суспільства на захист нашого суверенітету;
  • підготовка плану дій для захисту держави і національних перетворень;
  • формування координаційної мережі по всій країні;
  • консолідація міжнародної підтримки України.

“Треба діяти відповідно до перевірених принципів Майдану: самоорганізація, відсутність взаємного поборення, відмова від партійного егоїзму”, – зазначили в РОК.

Відтак Рух опору капітуляції ініціював створення робочої групи для проведення консультацій та організаційного оформлення такого процесу.

“Першочерговими кроками вважаємо узгодження правил взаємодії, формування експертних груп, окреслення плану заходів на найближчий період.
Запрошуємо до спільної праці всіх, хто поділяє наведені тут принципи. Мова йде і про політичні партії, і про громадські організації та ініціативи, експертні установи, ветеранські об’єднання та всіх небайдужих громадян.
Доля України – в руках самих українців”, – резюмували в РОК.

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