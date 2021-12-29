У мережі показали відео знищення техніки окупантів з ПТРК “Стугна-П”

Скріншот із відео

У мережі показали відео знищення автотехніки окупаційних сил Росії з українського ракетного комплексу “Стугна-П”.

Відеозапис камери комплексу у момент ураження опублікував волонтер Олександр Карпюк.

“Не Джавелінами єдиними. Знайомтесь – Стугна-П. На відео два об’єкти варті уваги, Стугна-П і Урал забезпечення”, – описує Карпюк відео.

Волонтер зазначив, що дистанція між протитанковим комплексом та вантажівкою “УРАЛ” бойовиків була 5600 метрів.

“Коли РФ все ж таки вирішить викотити своє залізо на горизонт-зустріч його буде феєрична”, – підкреслив волонтер.

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