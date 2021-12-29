Уряд затвердив обмеження на вибір місця проживання в умовах воєнного стану

Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Кабміну

Уряд затвердив Порядок встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан.

Як передає “Укрінформ”, таку постанову уряд прийняв на своєму засіданні в середу, 29 грудня.

“Проєкт постанови розроблено з метою визначення механізму реалізації заходів щодо встановлення військовим командуванням разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) заборони або обмеження на вибір місця проживання (перебування) осіб на території, на якій діє воєнний стан”, – йдеться у пояснювальній записці до документу.

У додатку до постанови уточнюється, що правовою основою запровадження та здійснення заборони або обмеження на вибір місця перебування або місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, є Конституція України, Закони “Про правовий режим воєнного стану”, “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні”, указ президента про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, інші нормативно-правові акти.

У МВС пояснили, що запровадження такої заборони або обмеження на вибір місця проживання/перебування осіб здійснюється військовим командуванням на основі указу президента про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях і полягає у забороні декларування (реєстрації) місця перебування/проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан, зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування/проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан.

Це не поширюється на випадки зняття із задекларованого (зареєстрованого) місця перебування/проживання осіб у разі одночасного декларування (реєстрації) місця перебування/проживання осіб на території, на якій воєнний стан не введено.

Зі свого боку військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування приймає рішення про запровадження такої заборони або обмеження на вибір місця перебування/проживання осіб, яке має негайно доводитися до відома населення через ЗМІ.

У такому рішенні мають зазначатися обставини, що склалися в Україні або в окремих її місцевостях, і несприятливі фактори воєнного характеру, що створюють загрозу для населення та істотно знижують рівень забезпечення його життєдіяльності, та шляхи протидії таким факторам.

У рішенні також мають зазначатися обґрунтування необхідності та строки запровадження заборони або обмеження на вибір місця перебування/проживання осіб; перелік осіб, яким забороняється або обмежується вибір місця перебування/проживання; населені пункти, у яких запроваджується заборона або обмеження на вибір місця перебування/проживання осіб.

У такому рішенні вказуються й інші заходи, що полягають у забезпеченні виконання указу Президента про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

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