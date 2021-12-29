У Молдові експрезиденту Додону оголосили підозру у справі про розкрадання коштів

Колишній президент Молдови Ігор Додон

Колишній президент Молдови Ігор Додон став підозрюваним у справі про розкрадання грошей у 2008 році під час закупівлі електроенергії, коли він очолював міністерство економіки та торгівлі.

Про це інформує сайт NewsMaker у середу, 29 грудня.

Додон запевняє, що не винний, та не має наміру нікуди “втікати”. Політик обіцяє співпрацювати зі слідством.

За його словами, на допиті йому показали накази, підписані ним як “відповідальним за енергетичний сектор” на посаді міністра економіки.

“Як жартували колеги в партії, група маленьких злих гномів шукає, що би зробити”, – прокоментував Додон справу, говорячи про партію влади.

Передісторія

Розслідування цієї справи відновили у вересні 2021 року. За даними слідства, на початку 2008 року керівництво підприємства Energocom, що постачає до Молдови електроенергію, у змові з чиновниками міністерства економіки, Нацагентства регулювання в енергетиці (НАРЕ) та іншими особами, у тому числі тими, хто живе за межами країни, реалізували злочинну схему, пише “Європейська правда”.

Вони необґрунтовано збільшили закупівельну ціну на електроенергію та привласнили різницю у ціні. Додон тоді очолював міністерство економіки та торгівлі.

21 грудня Генпрокуратура повідомила, що викликала Додона на допит у цій справі. Допит мав відбутися 27 грудня, але на прохання Додона та його адвоката його перенесли на 29 грудня.

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