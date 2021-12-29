Новорічні букети: ідеальний подарунок для рідних на Новий Рік від Flowers.ua ℗

Сьогодні дедалі більше людей прикрашають дім на новорічні свята нестандартними флористичними композиціями. Креативні новорічні букети подобаються дітям, оригінально виглядають та створюють святковий настрій. Авторські новорічні букети flowers.ua/novogodnie-podarki до свят підготували й професійні флористи сервісу flowers.ua. На сайті компанії ви знайдете свіжі зимові композиції та сучасні букети. Доставка квітів обласними центрами країни здійснюється безкоштовно.

Що подарувати коханій на Новий рік

Кожна жінка в глибині душі завжди чекає на дива напередодні свят. Спробуйте зробити новорічну ніч незабутньою та подаруйте їй кошик із фруктами, трояндами або штучними гілками. У зимових букетах дуже часто використовують яскраві стрічки, конфеті та гірлянди. Букети з ялинковими кулями та шишками мають попит серед дизайнерів. При створенні букетів також велику увагу наділяють мандаринам. Такі подарункові кошики – це чудовий подарунок на Новий рік. Зимовий букет відмінно підійде для креативних жінок. Новорічні букети з цукерок, алкогольних або безалкогольних напоїв та штучних ялинкових гілок – гарна ідея, особливо, якщо ви ще не визначились із подарунком.

Солодкі новорічні композиції

Якщо вдома є діти, то на святі повинні бути новорічні композиції з цукерок. Подарункові кошики можна подарувати також партнерам по бізнесу, рідним та близьким людям. Солодкі кошики обтягують красивими стрічками, доповнюють новорічними прикрасами та різноманітними напоями. Літнім людям особливо приємно отримувати новорічні композиції з цукерок.

Які квіти слід дарувати взимку

В першу чергу слід подумати про особисті уподобання адресата і не ігнорувати поради професійних флористів. Деякі квіти традиційно вважаються “зимовими”. До них відносять:

Троянди – класика, яка підкреслює силу ваших почуттів. Ці квіти популярні в будь-яку пору року і вражають свіжим ароматом.

Іриси – ці квіти створені для зимових свят. Незвичайне поєднання відтінків дивує оточуючих і справляє враження на жінок.

Анемони – чарівні вітрогонки з ажурним листям і різноманітними відтінками. Для зимових букетів обирають анемони білого забарвлення.

Бавовник – білосніжна рослина, яка зазвичай використовуються флористами як елемент декору.

Ранукулюси – букети з цих чарівних квітів обожнюють наречені, блогери та творчі люди. Вони можуть стояти вдома близько 2 тижнів і не зів’яти. Рослина уособлює собою максимальну ніжність і чистоту. Вони наче створені для життя на садовій ділянці, в горщику або на столі вдома, в зимовому букеті.

Взимку флористи радять віддавати перевагу рослинам зі щільними пелюстками та листям. Не ставте зимові букети поряд з обігрівачами або батареями. Хвойні зимові букети прикрасять оселю не гірше, ніж звичайна ялинка, та ще й допоможуть зберегти природу.

Колірна гама букетів

При виборі зимових букетів особливий акцент роблять на холодних відтінках – рубіновому, шоколадному, фіолетовому або синьому. Із зеленою хвоєю прекрасно поєднуються більшість рослин, особливо півонії кольору шампань. Напередодні новорічних свят букети прикрашають срібною та золотою стрічкою. Контрастні відтінки та комбінація зеленого з червоним – це класика новорічних свят.

Переваги сервісу Flowers.ua

Напередодні Різдва та Нового року завжди важко вибрати подарунок. Звернувшись до компанії Flowers.ua, ви гарантовано отримаєте якісний товар. На сайті регулярно можна придбати акційні букети. Професійні флористи сервісу цілодобово готові надати консультацію з приводу замовлення. Компанія співпрацює з постачальниками напряму і квіти зберігаються в спеціальних умовах, доки за ними не заїде кур’єр.

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