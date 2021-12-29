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Науковці назвали причину нової хвилі COVID-19 у світі

29/12/2021 19:51

Причиною нової хвилі захворювання у світі є дочірній варіант штаму Омікрон – BA.1.

Про це в середу, 29 грудня, повідомили в Інституті молекулярної біології і генетики.

“Якщо материнський штам Омікрон (B.1.1.529) виявлено у 18 країнах, то найактивніший з його дочірніх варіантів (BA.1) –щонайменше у 84 країнах; варіант BA.2 – у семи країнах, а BA.3 – поки що у двох. Два тижні тому Омікрон BA.1 становив 14% від виявлених у світі штамів вірусу SARS-CoV-2, а наприкінці минулого тижня – вже 20%”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними звіту ВООЗ, Омікрон поширюється значно швидше за попередні штами коронавірусу. У кількох країнах, зокрема, Великобританії та США, він уже випередив штам Дельта, що домінував там раніше. В окремих європейських країнах – Франції, Великій Британії, Італії, Греції та Португалії – щодня спостерігається рекордний рівень інфікування, наприклад, у Франції 28 грудня – майже 180 тисяч випадків за добу.

Днями в Україні було зафіксовано 5 випадків зараження штамом Омікрон, нагадали в ІМБГ.

Перший випадок було детектовано 18 грудня; у базу даних ВООЗ GISAID внесено результати повногеномного секвенування компанією «Діла» зразка, взятого у пацієнта з Києва (зареєстрований за класифікацією Pango lineage як BA.1, Omicron (BA.1-like), а за класифікацією GISAID – як варіант VOC Omicron GRA (B.1.1.529+BA*).

“На сьогодні наш інститут, на жаль, не має фінансової можливості та зразків для проведення повногеномної детекції штамів вірусу SARS-CoV-2, які циркулюють країною, але ми біоінформатично аналізуємо ситуацію у світі та Україні згідно з відкритими базами даних”, – йдеться в повідомленні.

Відомо, що штам Омікрон має багато мутацій, чим відрізняється від попередніх небезпечних штамів, зокрема Альфа, Дельта. Але дочірні варіанти Омікрону теж мають відмінності практично в усіх структурних елементах вірусу.

“Дуже важливими є своєчасна розробка та виробництво ефективних вакцин, специфічних проти тих збудників вірусних хвороб, що циркулюють на даний момент, або появу яких прогнозують у країні найближчим часом. Виходячи з таких засад, науковці ІМБГ НАНУ пропонуються створити універсальну касетну платформу, в яку можна клонувати та швидко змінювати будь-які штами та варіанти будь-яких вірусів і патогенів для отримання різних типів вакцин: ДНК, РНК та білкових. Найближчим часом цей напрямок стане дуже актуальним, оскільки жодна іноземна фармацевтична компанія через власні фінансові інтереси та бажання якомога більше заробити на існуючих розробках не здатна так швидко реагувати на мінливу ситуацію”, – підкреслили в ІМБГ.

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