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Міносвіти планує створити в Україні мережу екзаменаційних центрів

29/12/2021 11:22

У Міністерстві освіти і науки повідомили про плани щодо створення мережі екзаменаційних центрів в Україні.

Уряд уже затвердив відповідний план заходів до 2030 року, інформує пресслужба відомства.

“Це дозволить проводити освітні оцінювання з використанням цифрових технологій, а також ефективно розвивати національну систему освітніх вимірювань. Наявна в Україні система зовнішніх освітніх оцінювань базується переважно на паперовому тестуванні, яке потребує складної логістики, чималих витрат на друк та доставку тестових матеріалів, а успіх його реалізації залежить від багатьох чинників (зокрема, від якості паперу, виконання підрядними організаціями своїх функцій, якості роботи залучених працівників). Натомість уряди розвинених країн поступово запроваджують оцінювання з використанням комп’ютерної техніки”, – йдеться в повідомленні.

За даними Міносвіти, мережу екзаменаційних центрів планується створити у вигляді відокремлених структурних підрозділів Центру оцінювання кості освіти в кожному обласному центрі та місті Києві.

“Планується, що мережа екзаменаційних центрів забезпечить проведення окремих видів освітніх оцінювань у комп’ютерному форматі, серед яких: міжнародні порівняльні оцінювання, зокрема PISA; моніторингові дослідження якості освіти регіонального та локального рівнів; іспити для визначення рівня володіння державною мовою”, – зазначили у відомстві.

Передбачається, що мережу екзаменаційних центрів в довгостроковій перспективі розбудують на базі закладів освіти, що дозволить перевести у цифровий формат національні зовнішні оцінювання з великою кількістю учасників.

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