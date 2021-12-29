Кабмін призначив начальника Держагентства з управління зоною відчуження

Кабінет міністрів призначив головою Державного агентства з управління зоною відчуження Євгена Крамаренка. Ця посада була вакантною з липня 2021 року, коли звільнився попередній керівник Сергій Костюк.
Рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомив представника Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Крамаренко, який був начальником відділу архітектури, капітального будівництва, управління майном, роботи над інвестиційними проектами та земельних відносин ДАЗВ, з 12 липня виконував обов’язки голови агентства.
Пізніш він виграв конкурс на зайняття посади голови ДАЗВ та за його підсумками отримав призначення.
ДАЗВ – центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику в сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи і створення ефективної системи управління поводження з радіоактивними відходами.
Читайте також:
Чорнобильська зона відчуження отримала офіційні бренд і логотип. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!