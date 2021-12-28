Тигр із лайна. Російський умілець традиційно зліпив із гною символ нового року

Фото: Новини Якутії

Народний умілець із Якутії Михайло Боппосов презентував чергову скульптуру, створену з гною.

Цього року композиція має вигляд сімейства тигрів. Адже саме тигр за східним календарем є символом 2022 року, повідомляє видання “Новини Якутії”.

Михайло Боппосов із села Волба Таттінського улусу уславився на всю Росію та за її межами, ставши своєрідним символом творчої Росії.

Перша його скульптура була створена у 2011 році. Відтоді він зліпив із лайна великі скульптури у вигляді півня, коня, мавпи, кобри, бика, що давить коронавірус, Почекуна тощо.

У створенні нової оригінальної скульптури цього року Михайлові допомагав його брат, оскільки Боппосов має серйозні проблеми зі здоров’ям – у нього виявили онкологію.

“Я нині корів не тримаю, здоров’я не дозволяє, але вирішив не зраджувати традиції. Хочемо закінчити до шкільного ранку. Сподіваюся, встигнемо. Через сильні морози на вулиці довго не попрацюєш”, – розповідав майстер якутському виданню, анонсуючи тигра із гною.

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