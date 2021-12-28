На Донеччині виявили схрон із набоями

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У Донецькій області українські силовики виявили схрон з набоями.

Про це повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил у вівторок, 28 грудня.

“В районі проведення операції Об’єднаних сил під час проведення контрдиверсійних та профілактичних заходів спільною міжвідомчою групою в складі представників Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції та СБУ на околиці населеного пункту Старогнатівка Волноваського району виявлено схрон з боєприпасами”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час огляду закинутої будівлі було виявлено 71 одиницю набоїв калібру 5,45 мм та 461 одиницю набоїв калібру 7,62 мм.

Виявлені військові засоби ураження передано представникам Національної поліції.

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