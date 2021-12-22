СБУ затримала за рік 26 російських шпигунів на Донбасі

Із початку 2021 року співробітники Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях викрили та затримали 26 шпигунів, агентів ворожих спецслужб та бойовиків незаконних бандитських формувань.

Про це в середу, 22 грудня, інформує пресцентр СБУ.

Зокрема, за матеріалами СБУ до 11 років ув’язнення засуджено помічника російського диверсанта Ігоря Безлера за порушення законів та звичаїв війни. Зловмисник причетний до катувань військовослужбовців сил антитерористичної операції та місцевих жителів тимчасово окупованих територій Донеччини. Відзняті ним “допити” російські спецслужби використовували для проведення інформаційних диверсій проти України.

Також виявлено двох “перевертнів у погонах” у лавах Нацполіції. Йдеться зокрема про колишнього співробітника так званої “спецслужби” терористів “МДБ ЛНР”. Переїхавши на підконтрольну українській владі територію через РФ, зловмисник працевлаштувався адміністратором одного з територіальних сервісних центрів МВС у Херсонській області. Ця посада давала йому можливість передавати представникам бойовиків інформацію із закритих державних баз даних.

У лавах Нацполіції Луганщини – колишнього бойовика НЗФ “Армия Юго-Востока”. За даними правоохоронців, зловмисник був учасником розвідувального підрозділу терористів, який очолював громадянин РФ з позивним “Спец”. Його бойовики причетні до викрадень та катувань українських патріотів, вбивств військовослужбовців ЗСУ у боєзіткненнях під Рубіжним та у Новоайдарському районі. А у 2016 році зловмисник вирішив “змінити сторону” і приєднався до лав поліції, де служив аж до затримання.

Обох правопорушників засуджено за участь у незаконних збройних формуваннях.

Співробітники СБУ також виявили та затримали низку шпигунів.

Зокрема працівника одного зі стратегічних підприємств Миколаєва, який був завербований ФСБ та мав завдання збирати інформацію щодо сучасної військової техніки для ЗС України. Для отримання доступу до закритих програм з використання безпілотних літальних апаратів, зловмисник намагався завербувати одного з керівників наукової установи.

Правоохоронці ліквідували агентурну мережу, учасники якої готували терористичний акт у місці дислокації підрозділу Збройних сил України. Зловмисники виконували завдання так званого “МДБ ЛНР” у районі проведення операції Об’єднаних сил. За грошову винагороду збирали та передавали кураторам розвідувальну інформацію про розташування, передислокацію, кількість особового складу, озброєння та військову техніку підрозділів ЗС України.

Правоохоронцями був виявлений агент російської розвідки, іноземець, який тимчасово мешкав на території одного з регіонів України. За завданням представників спецслужби країни-агресора періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації: про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів ЗСУ

Викрили агента російської спецслужби, який під прикриттям посадовця міськради збирав розвідувальну інформацію про військові об’єкти на Харківщині. Чоловік був завербований псевдо чиновником так званої “ДНР”. Збирав розвідувальну інформацію про військові об’єкти регіону, особовий склад української спецслужби та підрозділи Збройних сил України, а також про місцевих патріотично налаштованих активістів.

“Затримано бойовиків:

учасника одного з підрозділів “шестого отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР”. Бойовик – виходець з Алчевська, колишній кримінальник, який підозрюється в скоєнні умисного вбивства в 2010 році. У 2014 вступив до лав бандформування,“служив” у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО\ООС на Луганщині. Прикриваючись мандатом Спеціального центру координації та контролю припинення вогню, здійснював розвідку залишених позицій ЗСУ в районі КПВВ “Золоте”.

колишнього співробітника так званого “МДБ ЛНР”, який очолював “спецпідрозділ” бойовиків. Бойовик особисто координував пошук і затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території області; взаємодію угрупувань місцевих бойовиків з російськими кураторами”, – йдеться в повідомленні пресцентру СБУ.

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