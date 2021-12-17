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В Японії внаслідок пожежі в лікарні загинули 27 людей

17/12/2021 09:45

У японському місті Осака у будівлі, де розташовується психіатрична лікарня, сталася пожежа. Внаслідок якої, ймовірно, загинуло щонайменше 27 осіб.

Про це інформує Reuters.

Представник міської пожежної охорони заявив, що 27 людей мали зупинку серця – термін, який використовується в Японії до офіційного підтвердження смерті. Він також сказав, що одна людина була поранена.

Зазначається, що пожежа розпочалася невдовзі після початку робочого дня у лікарні, розташованій на четвертому поверсі офісної будівлі.

Фото: Kyodo

За даними місцевих ЗМІ, літній чоловік приніс у будівлю сумку, з якою витекла і спалахнула легкозаймиста рідина. Вважається, що чоловік був пацієнтом клініки.

Пожежу загасили за пів години. Поліція підозрює підпал.

Деталі інциденту з’ясовують.

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