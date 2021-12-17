СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3597046 +8899
Летальні випадки:
92641 +328
Одужали:
3306465 +21650
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16439563 (+33652). Оновлено: 08:14 17.12.2021
Home / Світ / Росія / У Росії горить корвет “Проворный”. ВІДЕО

У Росії горить корвет “Проворный”. ВІДЕО

17/12/2021 19:34

На суднобудівному заводі “Північна верф” у Санкт-Петербурзі горить військовий корабель, який перебуває на стадії будівництва. Йдеться про корвет “Проворный” проєкту 20385.

Про це увечері у п’ятницю, 17 грудня, повідомили низка російських ЗМІ та телеграм-каналів.

Площа пожежі становить понад 80 квадратних метрів. Ранг пожежі був підвищений до №4, повідомило 78.ru джерело в екстрених службах.

“Усередині є багато газових балонів, є загроза вибуху”, – пише видання.

“Интерфакс” натомість пише, що йдеться про площу в 100 квадратних метрів.

У коментарі ТАСС прессекретар міської станції швидкої медичної допомоги Світлана Вахрушева зазначила, що внаслідок інциденту постраждали троє людей.

“Стан одного чоловіка оцінюється як середнього ступеня тяжкості, двох інших – як задовільний”, – розповіла вона.

Відомо, що “Північна верф” – одне з найбільших суднобудівних підприємств Росії, що входить до АТ “Об’єднана суднобудівна корпорація”.

Читайте також:
У Росії вибухнула АЗС, постраждали щонайменше 26 осіб. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 429
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Столтенберг зреагував на вимогу Росії не приймати Україну до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заперечив право Росії вимагати не приймати до лав Альянсу Україну. Про це в п’ятницю, 17 грудня, повідомляє Associated Press. Так, Столтенберг підтвердив, що в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse