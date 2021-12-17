У Росії горить корвет “Проворный”. ВІДЕО

На суднобудівному заводі “Північна верф” у Санкт-Петербурзі горить військовий корабель, який перебуває на стадії будівництва. Йдеться про корвет “Проворный” проєкту 20385.
Про це увечері у п’ятницю, 17 грудня, повідомили низка російських ЗМІ та телеграм-каналів.
Площа пожежі становить понад 80 квадратних метрів. Ранг пожежі був підвищений до №4, повідомило 78.ru джерело в екстрених службах.
“Усередині є багато газових балонів, є загроза вибуху”, – пише видання.
“Интерфакс” натомість пише, що йдеться про площу в 100 квадратних метрів.
У коментарі ТАСС прессекретар міської станції швидкої медичної допомоги Світлана Вахрушева зазначила, що внаслідок інциденту постраждали троє людей.
“Стан одного чоловіка оцінюється як середнього ступеня тяжкості, двох інших – як задовільний”, – розповіла вона.
Відомо, що “Північна верф” – одне з найбільших суднобудівних підприємств Росії, що входить до АТ “Об’єднана суднобудівна корпорація”.
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