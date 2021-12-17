У Краматорську на стоянці лікарні згоріло 10 “швидких”

Фото пресслужби поліції Донеччини

У Краматорську сталася пожежа на території Центральної обласної диспетчерської швидкої допомоги. В результаті постраждали 10 автомобілів швидкої допомоги.

Про це повідомила пресслужба поліції Донецької області в п’ятницю, 17 грудня.

“17 грудня близько 09:00 до чергової частини Краматорського РУП надійшло повідомлення від працівника ДСНС про загоряння в гаражі Центральної обласної диспетчерської ШМД у Краматорську. На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області”, – йдеться в повідомленні.

Про постраждалих не повідомляється. Зазначається, що всіх працівників станції було евакуйовано.

Наразі встановлюється причина згоряння. Після отримання офіційних висновків від ДСНС події буде надано правову кваліфікацію.

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