Рада не відтермінувала обов’язкові касові апарати для ФОПів

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Верховна Рада на позачерговому засіданні 17 грудня не включила в порядок денний законопроєкт щодо відтермінування обов’язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Про це відомо зі сторінки законопроєкту №6376 на сайті ВРУ.

Голосування щодо включення питання в порядок денний набрало лише 102 голоси замість необхідних 226.

Документом пропонувалося відтермінувати запровадження обов’язкових касових апаратів для ФОПів, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп. Законопроєкт ініціювали переважно депутати групи “За майбутнє” та “Довіра”, а також декілька депутатів фракції “Слуга народа”, “Батьківщина” та “Опозиційна платформа – за життя”.

З 1 січня 2022 року набирає чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стане обов’язковим для всіх ФОПів, які проводять розрахункові операції. Ця норма не стосуватиметься тих ФОПів, які таких операцій не проводять.

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