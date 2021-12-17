Провайдер відмикав сайт “Новинарня” через сфальшовану скаргу

Провайдер хостингу, яким користується “Новинарня“, 16 грудня відімкнув доступ до сайту без рішення суду – лише на підставі необґрунтованої скарги третьої особи, яка не задоволена змістом однієї з публікацій.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор “Новинарні” Дмитро Лиховій.

“Причому це відбулося не за рішенням якогось суду, РНБО/СБУ/МВС чи якихось регулюючих органів. Просто адвокатеса прислала в TheHost мейл із якимись пред’явами. Хостинг надіслав на одну з наших адрес листа, щоб ми дали пояснення. Лист десь загубився у спамах. І через 24 години, о сьомій з копійками вечора 16 грудня, провайдер “виключив сервер”. “Новинарня” була недоступна близько години”, – розповів керівник видання, додавши, що “досі не чув про такі випадки з іншими, особливо з інформаційними сайтами”.

За словами Лиховій, ця справа випливає зі скандалу з плагіатом нинішнього міністра освіти Шкарлета.

“04/01/2021 “Новинарня” опублікувала новину “У членів комісії, яка не визнавала плагіат в наукових роботах Шкарлета, теж знайшли плагіат, – ЗМІ”.

В інформації йшлося про те, що “у членів комісії з академічної доброчесності Національного університету “Чернігівська політехніка” виявили плагіат. Раніше вони не визнавали наявність плагіату в роботах міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, який був ректором цього вишу”.

Лінкованим джерелом для публікації став сайт “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях”.

Згідно із першим варіантом публікації на цьому сайті, плагіат нібито виявили в дисертації голови комісії Вікторії Маргасової. “Цей текст містить 70 сторінок текстових запозичень без належних посилань, синонімів та перефразувань”, йшлося в матеріалі.

Автори аналізу роботи Маргасової наголосили, що вона копіювала текст із російських джерел, замінивши вислів “російський економічний менталітет” на “вітчизняний економічний менталітет” і т.д.

Ішлося й про інших плагіаторів, як-то Аліну Пінчук. Вказувалося, що головою комісії під час захисту дисертації Пінчук була Маргасова.

12 лютого в редакцію “Новинарні” звернулася сама Вікторія Маргасова та попросила про спростування. Причому йшлося не так про плагіат, як про факт головування в комісії.

“У вищевказаній статті мене позиціонують як голову комісії з академічної доброчесності Національного університету “Чернігівська політехніка”, яка також брала участь у розслідуванні плагіату у працях Шкарлети С.М. Однак, звертаю увагу редакції сайту, що інформація в статті є недостовірною, оскільки з 05.06.2020 року Я жодного відношення до даної Комісії не маю, жодних документів від імені Голови комісії не підписувала, участі в засіданнях Комісії не приймала, жодної участі в розгляді питань наявності або відсутності “академічного плагіату” в роботах Шкарлети С.М. не приймала”, – йшлося в повідомленні, яке надійшло на редакційну пошту.

Маргасова пише, що інформація про буцімто плагіат Шкарлета викладена в п’яти публікаціях. “…Це недостовірні факти із метою поставити під сумнів наукові досягнення Шкарлета С. М. Дані публікації є відкритою маніпуляцією та посягають на право інтелектуальної власності Шкарлета С. М., здатні завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності (ст. 423 Цивільного кодексу України) та честі й гідності (ст. 68 Конституції України)”, – ішлося в листі.

Маргасова підкреслювала, що відсутні інші офіційні документи, які б підтверджували в її науковій роботі наявність плагіату.

“Новинарня” врахувала звернення Маргасової та додала її позицію до публікації за старою адресою.

Водночас, як можна було побачити, прізвище Маргасової зникло з матеріалу-першоджерела на сайті про “помилки і фальсифікації”, натомість з’явилася “пані М**”.

Про плагіаторський кейс Маргасової – з повним зазначенням прізвища – паралельно з нами писали й багато інших українських ЗМІ – погугліть “Маргасова плагіат“, – нагадує Лиховій.

Він розповів, що далі Маргасова вже через адвокатів “намагалася порішати питання з негативними згадками її у ЗМІ, якось зачистити сайти”. Зрештою адвокати вирішили “піти не через суди, не через правоохоронну систему, а прямо через хостинг-провайдера.

“У листі до TheHost, підписаного “Alexandra Ustinova, Legal Assistance | International”, містилася нахабна брехня, нібито публікація “Новинарні” розкриває якісь персональні дані пані Маргасової.

Насправді ми “розкрили” тільки її ПІБ і більш нічого. Це точно не порушення закону про захист персональних даних”, – зазначає редактор.

“Адвокат вдалася до свідомої маніпуляції, а хостинг-провайдер на цій підставі відімкнув сайт!”

– наголосив Лиховій.

У листі до провайдера йшлося:

“Веб-сайт зробив несанкціоноване порушення відповідно до статті 32 Конституції України, а також відповідно до статті 15 Закону України “Про захист персональних даних ”, які також поширюються на інтернет-ЗМІ. Персональні дані суб’єкта на веб-сайті повинні оброблятися у згідно із Законом України «Про захист персональних даних». Персональні дані повинні оброблятися на основі згоди зацікавленого суб’єкта даних або на будь-яких інших законних підставах. Ніхто не може зазнавати втручання в особисте і сімейне життя суб’єкта.

Крім того, за незаконне збирання або розповсюдження відомостей про приватне життя осіб, що становлять їх особисту або сімейну таємницю, а також за неправомірний доступ до охоронюваної законом комп’ютерної інформації караються згідно зі ст. 182 Кримінального кодексу України штрафом, виправними роботами, обмеженням або позбавленням волі.

Таким чином, ми використовуємо право на знищення персональних даних в Інтернеті”.

“Як на мене, це дуже тривожний дзвінок для ЗМІ. За такою логікою, будь-яка третя особа може завалити цілий великий інформаційний сайт (а чому б і не сайт МВС, СБУ, МОУ, президента України?), звернувшись до провайдера і заявивши про абсолютно неіснуюче “порушення” щодо її персональних даних. Без суду, слідства і санкцій”, – наголосив головред.

Він також подав у дописі відповідь провайдера – компанії TheHost:

“Просимо вибачення за даний інцидент, проте зрозумійте і нас, ми не можемо ніяк не діяти, якщо звернення зі скаргами ігноруються. Можете просто написати що Ви не згодні, проте надавайте, будь ласка, відповідь.

…В тому-то і справа, що звертатись до суду будуть потім на нас. Тому ми зобов’язані передати власнику всі скарги, а далі вже власник вирішує, видаляти чи не видаляти, проте потрібно надати нам хоч якусь відповідь. Тому, будь ласка, не ігноруйте наші листи”.

“Фактично, лист загубився і залишався без відповіді 10 робочих годин. Але наслідки настали важкі й не скажу, що адекватні”, – прокоментував Лиховій, наголосивши на протиправному характері таких дій, що межують із наступом на свободу слова.

Читайте також:

“Новинарня” – у довгому списку номінантів премії “Високі стандарти журналістики-2021”