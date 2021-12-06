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Фейкові диверсанти

06/12/2021 12:11

Юрій Федоренко
керівник ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод», головний редактор сайту «Матриця свободи»

Росія продовжує свої дурні дезінформаційні ігрища, спрямовані на формування меседжу про «українську загрозу». 2 грудня на офіційному сайті ФСБ РФ з’явилося повідомлення про те, що Федеральною службою безпеки Російської Федерації на території трьох російських регіонів припинено розвідувально-диверсійну діяльність українських спецслужб.

«Задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г.р., и его сын — Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г.р., прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры.

В используемом ими автомобиле обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу», — говориться в повідомленні.

Далі у повідомленні ФСБ йдеться про ще одне затримання «українського диверсанта. «Сотрудниками органов безопасности задержан агент Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, направленный на территорию нашей страны с целью совершения террористического акта.

Житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 г.р., дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора – сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины.

Теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте».

Також у спецслужбі розповіли, що мають дані, які підтверджують «терористичну загрозу об’єктам в РФ з боку української військової розвідки».

«Диверсанти та терористи» вже, безумовно «зізналися» і виклали слідчим ФСБ усі «коварні плани» України стосовно «злочинних намірів Києва що до дестабілізації ситуації в РФ»… Було б що дестабілізувати… Та справа не в тому.

Принижуючи розум та можливості свого супротивника – принижуєш себе. Навіть у дезінформації. Якоюсь недолугою виглядає СБУ та ГУР у таких фейках. То наб’є кишені «терористів» візитівками Правого Сектору, то силами «оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины» почне виготовляти саморобні вибухові пристрої та переправляти їх через кордон. Якщо «саморобні», то чи не простіше було виготовити вибухівку «на місці», закупившись інгредієнтами у місцевому магазині господарських товарів? Недолуге, зате – багате. Раз має можливість «виплачувати» своїм «агентам» по 10 000 у.о. за фото «об’єктів інфраструктури», які без особливої напруги можна знайти в інтернеті.

Служба безпеки України спростувала заяву російської ФСБ та вважає, що подібні фейки слід розглядати виключно через призму гібридної війни. У листопаді співробітники СБУ викрили кадрових співробітників ФСБ, які скоїли понад 5 000 кібератак на державні органи України. «Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка ще раз прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками», — наголосив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Інформаційний простір постійно знаходиться «під прицілом» дезінформаційних атак збоку спецслужб РФ. Та недопрацьовують «кремлівські казкарі». Де «мінування рубінових зірок Кремля»? Чому немає інформації про «розкриття мережі українських диверсантів, що інфікували «сибіркою» нову лімітовану партію високоякісного ботокса для кремлівських споживачів»? Де «широта фантазії та іскра вигадки»? Одне й теж саме протягом багатьох років. Ще у 2016 році речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко заявив, що «можна зробити висновок, що ФСБ перетворилася на фабрику брехні».

Набридли та набили оскомину всі ці історії про «ворожу» сутність України та українців. Навряд чи хтось у всьому світі ще вірить у такі побрехеньки. Та Кремль не здається. Вигадуючи все нові й нові подібні історії, Москва намагається приховати свою відверту безпорадність перед ситуацією в Росії, яка у ХХІ столітті «скотилася» до темряви середніх віків та ніяк не може зрозуміти відповідь на питання «Что делать?» І не хоче признавати очевидну відповідь на питання «Кто виноват?»

Тому й намагається сучасна влада Кремля захистити себе брехнею, бо крім відвертої брехні захистити себе вже нічим не може. Та чи на довго тієї брехні вистачить? Юрій Федоренко, керівник ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод», головний редактор сайту «Матриця свободи».

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