Україна задіяла новітню систему РЕБ, яка обмежила роботу російських безпілотників, – Павлюк

З вересня в зоні проведення операції Об’єднаних сил налагоджена робота новітньої системи радіоелектронної боротьби.
Про це заявив у інтерв’ю “Донбас.Реалії” командувач ООС Олександр Павлюк.
Про це він сказав, коментуючи інформацію про нещодавнє знешкодження російського безпілотника “Орлан-10” та інтенсивне застосування такої техніки по всій лінії зіткнення.
“Вони використовувалися дуже інтенсивно до вересня місяця. У вересні ми напрацювали систему РЕБ, де замкнули новітні засоби РЕБ, випущені Україною, новітні засоби зв’язку і протиповітряну оборону. Це замкнули в єдину систему автоматизовану і зараз дуже і дуже непросто “Орланам” перейти на нашу сторону і вести розвідку чи коригувати вогонь”, – сказав він.
Командувач ООС відзначив постійну боротьбу між українською системою РЕБ та безпілотними літальними апаратами противника.
“Я знаю, дуже багато потужних фахівців приїхало на ту сторону і вивчають, як все-таки нас перемогти. Боротьба технологій. Але в останній період все-таки активність “Орланів” зменшується, тому що ми максимально протидіємо їм”, – пояснив Павлюк.
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