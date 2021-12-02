Росія та Білорусь анонсували спільні військові навчання біля українських кордонів

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СаОлександр Лукашенко анонсував уже цієї зими спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів.

Про це Лукашенко заявив у інтерв’ю “РИА Новости”.

“Ми домовилися з президентом Путіним, що ми найближчим часом маємо разом провести навчання на південних кордонах, білорусько-українському кордоні… десь у два етапи у найближчі пару місяців… Поки ми ще ці плани верстаємо, але перший етап точно ми взимку проведемо”, – заявив Лукашенко.

Він також наголосив, що для цього все готове.

Раніше в Міноборони Білорусі заявляли, що нібито існує якась військова активність із боку сусідніх європейських країн та України. У відомстві навіть скаржилися, що останнім часом “їхні нападки” на республіку особливо помітні і це “дуже турбує і засмучує” Мінськ.

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