СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3463872 +13531
Летальні випадки:
87057 +525
Одужали:
2995727 +23535
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15962709 (+45544). Оновлено: 08:13 02.12.2021
Home / Світ / РФ розмістила ракетні комплекси “Бастіон” на курильському острові Матуа: як може відповісти Японія

РФ розмістила ракетні комплекси “Бастіон” на курильському острові Матуа: як може відповісти Японія

02/12/2021 17:30

Росія розмістила берегові протикорабельні ракетні комплекси “Бастіон” на курильському острові Матуа. Вони вже заступили на бойове чергування.

Про це повідомляє Тихоокеанський флот РФ в четвер, 2 грудня.

“На цьому віддаленому острові в центральній частині Курильської гряди ракетники Тихоокеанського флоту нестимуть цілодобову вахту з контролю за прилеглою акваторією та зонами проток”, – йдеться в повідомленні.

Ракетні комплекси й особовий склад на Матуа доставили великі десантні кораблі Приморської флотилії різних родів військ. Для експлуатації та обслуговування техніки змонтовано обладнання технічних постів, розгорнуто сховища техніки і матеріальних засобів, обладнано під’їзди до стартових позицій.

На острові розгорнуто автономне військове містечко, де облаштовано приміщення для цілорічного несення служби і проживання. Військові заступили на чергування та готові до виконання планових заходів з бойової підготовки.

Треба нагадати, що наприкінці 2017 року російські військові також добудували аеродром та оголосили про плани створити на острові Матуа пункт базування кораблів ВМФ Росії. Цікаво, що острів Матуа мав стратегічно важливу роль у роки Другої світової війни. Там розміщувалась одна з найбільших японських військово-морських баз.

22 листопада 2016 газета Тихоокеанського флоту “Бойова вахта” повідомляла також, що берегові протикорабельні ракетні комплекси “Бал” та “Бастіон” розміщені на островах Ітуруп та Кунашир.

Японія послідовно виступає проти зміцнення військової присутності Російської Федерації у районі островів Курильської гряди, ці території вважаються окупованими.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm вважає, що дієвим варіантом асиметричної відповіді Японії на зухвалі дії РФ щодо мілітаризації островів Курильської гряди могла б стати заборона продажу Росії двигунів японської фірми Saito, що використовуються для комплектації БПЛА “Орлан-10”.

“Цей крок також став би позитивним і для України, бо саме російські БПЛА “Орлан-10” майже щодня фіксуються у зведеннях з зони бойових дій на Донбасі. Російські військові активно викInformNapalmористовують цей БПЛА також у Сирії”, – наголошують волонтери InformNapalm.

Читайте також:
На курильському острові Ітуруп потрапив у аварію російський Ан-12

Унікальних переглядів: 247
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Рада внесла суттєві зміни до держбюджету-2021

Український парламент ухвалив Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку об’єктів соціально-культурної сфери). Про це в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse