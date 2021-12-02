РФ розмістила ракетні комплекси “Бастіон” на курильському острові Матуа: як може відповісти Японія

Береговий ракетний комплекс Бастіон, фото пресслужби Тихоокеанського флоту

Росія розмістила берегові протикорабельні ракетні комплекси “Бастіон” на курильському острові Матуа. Вони вже заступили на бойове чергування.

Про це повідомляє Тихоокеанський флот РФ в четвер, 2 грудня.

“На цьому віддаленому острові в центральній частині Курильської гряди ракетники Тихоокеанського флоту нестимуть цілодобову вахту з контролю за прилеглою акваторією та зонами проток”, – йдеться в повідомленні.

Ракетні комплекси й особовий склад на Матуа доставили великі десантні кораблі Приморської флотилії різних родів військ. Для експлуатації та обслуговування техніки змонтовано обладнання технічних постів, розгорнуто сховища техніки і матеріальних засобів, обладнано під’їзди до стартових позицій.

На острові розгорнуто автономне військове містечко, де облаштовано приміщення для цілорічного несення служби і проживання. Військові заступили на чергування та готові до виконання планових заходів з бойової підготовки.

Треба нагадати, що наприкінці 2017 року російські військові також добудували аеродром та оголосили про плани створити на острові Матуа пункт базування кораблів ВМФ Росії. Цікаво, що острів Матуа мав стратегічно важливу роль у роки Другої світової війни. Там розміщувалась одна з найбільших японських військово-морських баз.

22 листопада 2016 газета Тихоокеанського флоту “Бойова вахта” повідомляла також, що берегові протикорабельні ракетні комплекси “Бал” та “Бастіон” розміщені на островах Ітуруп та Кунашир.

Японія послідовно виступає проти зміцнення військової присутності Російської Федерації у районі островів Курильської гряди, ці території вважаються окупованими.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm вважає, що дієвим варіантом асиметричної відповіді Японії на зухвалі дії РФ щодо мілітаризації островів Курильської гряди могла б стати заборона продажу Росії двигунів японської фірми Saito, що використовуються для комплектації БПЛА “Орлан-10”.

“Цей крок також став би позитивним і для України, бо саме російські БПЛА “Орлан-10” майже щодня фіксуються у зведеннях з зони бойових дій на Донбасі. Російські військові активно викInformNapalmористовують цей БПЛА також у Сирії”, – наголошують волонтери InformNapalm.

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