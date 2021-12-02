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Проблему Донбасу могло би вирішити виконання Мінських угод, – Блінкен

02/12/2021 09:45

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вважає, що вирішенням проблеми на сході України стало би виконання умов Мінських домовленостей.

Як передає “Інтерфакс-Україна”, про це він заявив у інтерв’ю латвійському телеканалу LTV.

“Існує доступний дипломатичний шлях просування вперед. Росіяни кажуть, що Мінські домовленості мають бути виконані. Українці кажуть те саме. Я думаю, що, якби це сталося, це принаймні вирішило би проблему Донбасу”, – сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що перед зустріччю з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, що відбудеться в Стокгольмі, він провів численні консультації щодо російсько-українського конфлікту з союзниками, а також з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

“Всі вони були зосереджені на наших побоюваннях щодо ситуації в Україні та навколо неї”, – наголосив він.

Держсекретар сказав: “Я думаю, що зможу відобразити не лише думку Сполучених Штатів, а й усіх союзників з НАТО (…), що якщо Росія продовжуватиме агресію проти України, це матиме серйозні наслідки“.

Напередодні Блінкен у Ризі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ НАТО заявив, що на зустрічі з Лавровим закликає відвести російські війська від кордону з Україною.

“Росії потрібно скасувати посилення військ на кордоні, припинити дестабілізацію та провокації. Про це я повідомлю Сергія Лаврова завтра”, – сказав він.

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