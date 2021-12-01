“Юридична сотня” закликає Раду прийняти 15 законопроєктів до Дня Збройних сил. ІНФОГРАФІКА

Фото: пресслужба МОУ

Громадська організація “Юридична сотня” звернулася до Верховної Ради із закликом ухвалити законопроєкти щодо соціально-правового захисту ветеранів та військовослужбовців до Дня Збройних сил України.

Як передає “Новинарня“, експерти обрали 15 зареєстрованих у парламенті документів, які варто підтримати народним депутатам.

Серед них пропозиції щодо покращення соціального захисту, спрощення набуття громадянства для іноземців, які захищали Україну, створення Національного військового меморіального кладовища.

Крім того, йдеться про удосконалення реєстру ветеранів та запровадження Е-посвідчення ветерана, наділення Мінветеранів новим повноваженням — забезпечувати розвиток спорту ветеранів, запобігання та протидію дискримінації й сексуальним домаганням у секторі нацбезпеки та оборони, а також амністію у 2021 році для засуджених ветеранів війни.

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