Прокуратура відкрила справу через обстріл Станиці Луганської, під час якого постраждав цивільний

У Луганській обласній прокуратурі відкрили кримінальне провадження через ворожий обстріл околиць Станиці Луганської.
Про це у вівторок, 30 листопада, інформує пресслужба відомства.
“Протиправні дії незаконних збройних формувань окупаційної адміністрації Російської Федерації в Луганській області кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України)”, – йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, російські гібридні війська обстріляли населений пункт увечері 29 листопада із важкої артилерії.
Обстріл пошкодив житловий будинок і автомобіль, залишив понад тисячу людей без світла.
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