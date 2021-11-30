Прокуратура відкрила справу через обстріл Станиці Луганської, під час якого постраждав цивільний

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У Луганській обласній прокуратурі відкрили кримінальне провадження через ворожий обстріл околиць Станиці Луганської. Про це у вівторок, 30 листопада, інформує пресслужба відомства. “Протиправні дії незаконних збройних формувань окупаційної адміністрації Російської Федерації в Луганській області кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України)”, – йдеться в повідомленні. За даними прокуратури, російські гібридні війська обстріляли населений пункт увечері 29 листопада із важкої артилерії. Обстріл пошкодив житловий будинок і автомобіль, залишив понад тисячу людей без світла. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець