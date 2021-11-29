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Росія перекинула в ОРДЛО диверсійні та саперні підрозділи, – ГУР

29/11/2021 16:32

Група російських військовослужбовців прибула в ОРДЛО для “посилення” розвідувально-диверсійних і саперних підрозділів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони в понеділок, 29 листопада.

“Командування ЗС РФ продовжує направляти кадрових російських офіцерів та військовослужбовців контрактної служби окремих військово-облікових спеціальностей для виконання завдань у складі з’єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ. Минулого тижня на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях прибула чергова група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів”, – йдеться у повідомленні.

Водночас у ГУР МОУ звернули увагу, що активізація застосування розвідувально-диверсійних груп та інтенсивне мінування місцевості призводять до втрат серед особового складу окупантів.

Такі випадки російський пропагандистський апарат намагається приховати і використати інформацію про факти загибелі особового складу на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації Об’єднаних сил, наголосили у розвідці.

За даними ГУР МОУ, з 22 листопада у так званих 1 та 2 армійських корпусах працює комісія 8-ї загальновійськової армії (Новочеркаськ) Південного військового округу ЗС РФ на чолі з командувачем армії. Вона перевіряє наявність особового складу на місцях несення служби, організацію системи управління і зв’язку, а також здійснює контроль за проведенням командно-штабного навчання із залученням мобілізаційного резерву та підрозділів силових структур «ЛНР» та «ДНР».

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