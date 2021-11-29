Окупанти обстріляли з гармат залізничну станцію в Станиці Луганській. Селище – частково без світла

Російські гібридні сили обстріляли Станицю Луганську, внаслідок цього селище та прилеглі населені пункти частково залишилися без світла.
Про це в понеділок, 29 листопада, повідомило Луганське енергетичне об’єднання.
Зазначається, що без світла частково залишилися Станиця Луганська і село Малинове – загалом майже 1 200 абонентів. Пошкоджені лінії електропередачі відновлюватимуть завтра.
За інформацією “Суспільного”, окупанти вели обстріл в районі вузлової залізничної станції “Кондрашівська Нова”, жертв і постраждалих немає, а обстріл тривав близько години.
Зазначимо, незважаючи на близькість до лінії розмежування, з цієї станції ходить електричка через Новий Айдар і Старобільськ до Лантратівки – населеного пункту на кордоні з Росією.
ДОПОВНЕНО. За даним штабу ООС із вечірнього зведення, в бік Станиці Луганської ворог вів вогонь з артилерії калібру 122 мм.
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