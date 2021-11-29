Американський БТР став носієм українських ПТРК від КБ “Луч”, – ЗМІ

Кадр з випробувань ПТРК, встановленого на БТР M113, з презентаційного відео ДККБ "Луч" для виставки EDEX-2021 у Єгипті

ДП “Київське державне конструкторське бюро “Луч” успішно провело випробувальні пуски керованими ракетами з протитанкового комплексу власного виробництва з гусеничного бронетранспортера М113 у рамках демонстрації зброї неназваному інозамовнику.

Як повідомило видання Defence Blog з посиланням на джерело в ДККБ “Луч”, демонстрація проводилась на військовому полігоні в Південній Азії для одного з потенційних покупців українських ПТРК.

За словами представника держкомпанії, випробування бойовою стрільбою проводилися з платформи M113 під кутом у 15 градусів. Час випробувань та ймовірний замовник не називались, але зазначалося, що всі цілі були успішно знищені, а потенційний клієнт був у захваті від точності ракет українського виробництва.

Варто додати, що бронетранспортер M113 є дуже розповсюдженою платформою, яка стоїть на озброєнні понад півсотні країн світу.

Серед потенційних клієнтів, що можуть бути зацікавлені у створенні самохідного ПТРК на базі своїх M113 з комплексами від КБ “Луч” (серед країн Азії та Близького Сходу) можуть бути такі країни як Пакистан, Туреччина, Єгипет, Саудівська Аравія, Ірак, Йорданія та Бахрейн.

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